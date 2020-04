Habitantes entregan despensas como mensaje de esperanza ante Covid-19

La Paz.-Con la única intención de llevar un mensaje de solidaridad y amor, habitantes de la colonia Centro instalaron un punto de acopio de víveres en ayuda de los más vulnerables ante la pandemia del Covid-19.

El señor, Juan Pablo López quien formar parte de esta iniciativa ciudadana, señaló que, motivados por el amor y con el único objetivo de poder llevar un poco de esperanza y solidaridad a personas vulnerable, es que nació este campaña.

“En el fondo el amor a los niños, a la humanidad es lo que nos motiva apoyar y hemos tenido muy buena respuesta por parte de la gente, ya que justo el día de ayer pudimos entregar 14 despensas. Nos estamos enfocando primeramente en los ancianos, madres solteras con hijos pequeños y padres de familia que no tengan trabajo y que tengan hijos pequeños, y por último a las demás familias”, compartió.

Insistió, espera que con esta campaña regrese el lado humano de toda la población, qué piensen en los niños, en los padres de familia que no tienen trabajo y que los que quieran y puedan utilicen su labor como un enlace como para ayudar a las personas que más lo necesitan.

En ese sentido invitó a toda la población a donar productos no perecederos de la canasta básica, mismas que estarán recibiendo en un horario de en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el cruce de Manuel Pineda y licenciado primo verdad para entregar con la ayuda de 4 jóvenes más.

“Nosotros hacemos directamente la entregan, ya tenemos detectado donde hay personas de la tercera edad, donde hay madres solteras, a las mamás les apoyamos con pañales. Acompletamos diferentes tipos de despensas y tenemos también compañeros que nos apoyan por la tarde, viene las recogen y las entregar, les pedimos nos manden una foto de la entrega de la despensa”, detalló.

Finalmente, dijo estará el acopio por el tiempo que se necesario, por lo que, esperan pueda más gente sumarse a la causa, y no predicadores, ni partidos políticos que vengan a sacar raja política, porque su única intención es ayudar.