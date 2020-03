Habitantes por necesidad tienen que salir en medio de la contingencia sanitaria y del aislamiento social

Cabo San Lucas.- Al hacer un recorrido por las calles de Cabo San Lucas, pudo apreciarse un mínimo de tránsito vehicular y es que muchas personas están llevando a cabo el proceso de cuarentena, mientras otros por necesidad tienen que salir ya sea para trabajar o adquirir alimentos.

Hace días la dinámica rutinaria de Cabo San Lucas, llena de unidades automotores y gente desplazándose en las calles para ir a las escuelas y/o centros de trabajo, se ha visto disminuida derivado a la pandemia mundial del Covid19, “la gran cantidad de carros que circulaban a horas pico por las principales calles de Cabo San Lucas ya no es tan evidente”, dijo Adrián Robles de colonia Jacarandas, quien se encontraba regando las plantas afuera de su vivienda.

En las calles se pueden ver los camiones recorrer la calles, sin embargo la mayoría de las unidades van vacías, a pesar de que era domingo, día en que muchas familias lo aprovechan para salir y pasar el rato en algún espacio público, sin embargo en esta ocasión los parques y playas se encuentran solas.

Algunas personas que se encontraban en la calle dijeron salir a trabajar porque no les quedaba de otra, “la necesidad me hace salir a trabajar, no puede darme el lujo de no acudir al restaurante, ya que no hay quién me apoye con los gastos para sacar a mi madre y dos hijos”, dijo Gladis Ceseña, quien renta un cuarto en la colonia Matamoros.

Para concluir María Elena Talamantes quien salía de conocido centro comercial, dijo que ella salía de su casa casi todos los días para comprar los alimentos, ya que el poco dinero que gana su esposo había que administrarlo muy bien.