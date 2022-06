Habrá alcoholímetro en bares y restaurantes de Los Cabos

Con el lema ¡Si manejo bien! Me sumo por Los Cabos, es la campaña con la cual la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se suma para concientizar a los colaboradores, proveedores y familiares de la industria restaurantera de la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar accidentes fatales, principalmente lo que se han estado registrando en los últimos días en la carretera Transpeninsular.

Michel Zermeño, presidente de está importante cámara restaurantera, resaltó que el mensaje será claro y llegará a cada persona que habita este destino; el objetivo es, evitar que los accidentes continúen afectando la imagen de este importante destino turístico.

“Dentro de Canirac estaremos llevando a cabo trabajos dentro de las juntas de cada uno de los restaurantes en los cuales comenzaremos a impulsar la campaña de concientización y educación vial para que esto no solo permé no nadas con nuestro colaboradores, si no también baja hacia las familias, hijos y esposas; a la vez estaremos trabajando para que en conjunto con nuestro proveedores que son muchos los que laboran en esta cadena de valor que representa Canirac, también estaremos bajando por ahí algunas campañas”.