Habrá nueva distribución del agua potable por verano

Ante la llegada de la temporada de calor y con las estadísticas del estrés hídrico con el que viven los cabeños diariamente, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable de Los Cabos (OOMSAPAS) realizará una reorganización para el programa de tandeo. En este sentido, el gerente de Oomsapas en Cabo San Lucas, José María Ramírez García en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, habló más a detalle respecto a esta mejora para los cabeños.

“Es cambiar los sectores en San José que manejan cuatro sectores. Van a quitar un sector para poder mantener un flujo. Una dotación, un volumen de agua constantemente a San José de unos 220 litros por segundo. Eso prácticamente nos va a garantizar que mantengamos una constante en nuestros litros por segundo aquí en Cabo San Lucas”.

“En San José del Cabo los tandeos venían siendo de día y medio que no tienen agua y hoy, con el nuevo rediseño van a ser cada dos días que no tenga agua. Si lo quieres ver por hora estamos hablando de 32 horas que no tendrían agua y ahora van a ser 48 horas las horas que no tengan agua las colonia de San José del Cabo, para que podamos apoyar a todas las familias de Cabo San Lucas.”