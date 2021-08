Habrá más cambios en Segob, anuncia Alejandro Encinas

Tras la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación (Segob), los cambios en esa dependencia continuarán, adelantó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. En entrevista, el exjefe de gobierno puntualizó que “va a haber otros cambios, por supuesto, va a haber ajustes en el equipo, pero vamos a continuar con las prioridades que nos ha marcado el presidente” Andrés Manuel López Obrador.

Abundó que las instrucciones del mandatario se mantienen en sus términos y subrayó que quienes colaboran en este gobierno tienen muy claras las prioridades y la agenda de trabajo.

Informó que no ha tenido oportunidad de platicar con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien viajó a Tabasco y el fin de semana estará en Chiapas:

“Pero con él tenemos una relación de hace muchos años. Somos amigos, somos compañeros, fuimos diputados federales juntos, fuimos senadores juntos y la verdad es que yo estoy seguro que va a hacer un gran papel, un gran desempeño”.

Encinas Rodríguez negó que la renuncia de la doctora Sánchez Cordero se haya debido a la falta de resultados en el caso Ayotzinapa. “No, es mi responsabilidad, no tiene por qué cargar ella con una responsabilidad que no le corresponde, y yo no veo falta de resultados.

Hay resultados puntuales y concretos. Que no tengamos una actitud protagónica, que no nos gusten los reallity shows es distinto, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.

El subsecretario destacó que la ministra en retiro jugó un papel muy importante no solo por haber sido la primera mujer secretaria de Gobernación, sino porque “en el arranque de este proceso de transformación ayudó no solamente a darle certeza y legitimidad a este gobierno, sino que su desempeño permitió construir muchas relaciones para favorecer los cambios que estamos viviendo”.