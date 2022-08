Habrá pesca deportiva en Mulegé y Comondú este fin de semana

Continúa el serial de Fishing in the Five en Baja California Sur, el torneo de pesca organizado por el fideicomiso del gobierno del estado que inició en La Paz y plantea realizar distintas competencias de pesca en la entidad continuamente hasta el 2023, cuando este llegue a su conclusión.

Para este fin de semana, FONMAR tiene planeado realizar dos torneos en el estado, uno es el organizado en Puerto San Carlos, Comondú, donde el 26 y 27 de agosto se realizará la Copa Presidenta y la especie a capturar será el atún, realizándose en Altamar. Mientras que en Santa Rosalia, Mulegé, llegará el Torneo Internacional de Dorado, este último tiene por finalidad proyectar la pesca deportiva en dicho municipio.

Hace un par de días se informó que el director de FONMAR, Martin Inzunza Tamayo, se reunió con Cruz Patrón Lara, presidente del Comité Municipal de Boxeo y Ramiro Reducindo, entrenador municipal del selectivo, buscando acordar los detalles del apoyo que otorga la organización al próximo torneo de pesca deportiva con causa el próximo 16 y 17 de septiembre en La Paz.

Este torneo de pesca deportiva, buscará recolectar fondos para la adquisición de equipo y que estos sean destinados a los boxeadores de la entidad.