Harry Styles y Emily Ratajkowski habrían sido vistos besándose en público

A solo meses de haber terminado su relación con la actriz Olivia Wilde, Harry Styles ha sido captado supuestamente en las calles de Tokio besándose apasionadamente con la modelo Emily Ratajkowski, según aseguran varias cuentas de Twitter.

En dicha red social, se publicó una serie de fotografías y un video de 10 segundos en el que el exintegrante de One Direction aparece besando a la modelo, lo cual sin duda alguna ha encendido las redes sociales.

Aunque no se sabe si el video es actual o se trata de un clip viejo, todo parece indicar que se trata de Styles y Ratajkowski. ¿Será que un nuevo romance está tocando a su puerta?

Al parecer, este sábado 25 de marzo, el intérprete de “As It Was” acudió a la ciudad de Tokio, Japón, para promocionar su gira “Love On Tour 2023”.

Hasta el momento, no hay más información al respecto, pero se rumora que la modelo estadounidense que, recientemente, ha sido vinculada con Eric André, estaría acompañando a Styles en su gira. Mientras que, en las últimas semanas, se habló sobre un posible romance entre el entrenador Brad Gould y el cantante británico.

Harry y Brad ya se conocían desde hace tiempo, la revista Elle comentó que el amor habría surgido entre los dos, tras años de amistad. El medio citó que ambos compartían un tatuaje y su amistad se habría extendido más allá de sus sesiones de entrenamiento.

Harry and Emily Ratajkowski kissing in the streets in Tokyo

– March 19th, 2023 ?? pic.twitter.com/ESFzryEUBU

