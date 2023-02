Aumenta condena de Harvey Weinstein; recibe 16 años más por violación en Los Ángeles

El magnate estadounidense Harvey Weinstein pasará el resto de su vida tras las rejas, pues ahora acumula 16 años más a la condena de 23 años que le fue impuesta en Nueva York en el 2020, por otros cargos de índole sexual. Esta nueva sentencia que recibió en un tribunal de Los Ángeles, se debió a la violación de una mujer en un hotel de Beverly Hills hace más de 20 años, suceso por el que fue declarado culpable.

La identidad de dicha mujer se desconoce, solo se sabe que además de acusarlo por abuso sexual, lo demandó por daños y perjuicios, detención ilegal, imposición intencionada de angustia emocional y negligencia.

Cabe destacar que, sumado a esto, en diciembre de 2022 una modelo y actriz cuyo nombre fue reservado, lo denunció en un tribunal de California por violación forzada, copulación forzada y penetración sexual con un objeto, esto en un hotel de Beverly Hills en el 2013, por el cual fue declarado culpable.

Sin embargo, se explica que entre otras denuncias realizadas en California, fue absuelto por uno, tres quedaron sin una resolución y cuatro más fueron retirados debido a que la denunciante no testificó. Entre los cargos a los que el jurado no pudo decidir un veredicto, se encuentra el de la primera dama de California, Jennifer Siebel Newsom.

Mientras que, las denunciantes han testificado al juzgado que fueron engañadas y acorraladas por el exproductor para abusar de ellas en cuartos de hoteles, utilizando su influencia para presionarlas y beneficiarse de su posición. Muchas de ellas mencionaron que buscaban abrirse paso en el mundo del cine, por lo que al ser abusadas, este las amenazaba con arruinar sus carreras si lo denunciaban.

Tras su condena, su defensa ha solicitado un nuevo juicio argumentando que hubo muchos errores en el proceso, además de que se excluyeron muchas pruebas, como mensajes del magnate con un tercero, los cuales fueron rechazados debido a que la jueza declaró que eran irrelevantes en el caso.

“Por favor, no me sentencien a cadena perpetua. No me lo merezco”, dijo Weinstein en su defensa.