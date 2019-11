Hasta 8 meses esperan derechohabientes del ISSSTE en SJC para una operación

La profesora Silvia Ojeda Robles, denunció que la citas para cirugías en el hospital del ISSSTE en San José del Cabo están siendo muy prolongadas, situación que molesta a quienes padecen de alguna enfermedad o a los mismos familiares, además de que en muchos de los casos cuando se va a intervenir a un paciente no se cuenta con el material y los derechoabientes tiene que esperar hasta 8 meses.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades competentes para que se revise la situación en las clínicas de ISSSTE, ya que se requiere de más invención para el tema de la infraestructura e insumos.

‘’La situación es que cuando te programan para una cirugía es muy largo el plazo, la cita para un especialista es de tres meses a cinco meses y la gente sigue padeciendo sus enfermedades en el ínter y se desesperan porque no les dan las citas cuando ellos quieren, por fortuna no hay falta de medicamento, otra cosa es que también a las persona que van a intervenir y no hay le material quirúrgico y ahí la gente tiene que durar más de 8 meses y no les resuelven por que no hay el material’’.