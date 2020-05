Hasta 80 detenidos en Los Cabos por violentar el Bando de Policía, reporta Seguridad Pública

San José del Cabo.- El director general de Seguridad Pública Municipal, Juan José Zamorano informó que han estado incrementando el nivel de presencia policial en el municipio en las áreas de mayor incidencia de movilidad, en las colonias donde todavía hay muchas personas que siguen transitando sin que tengan la necesidad real de hacerlo, se les invita a que regresen a sus hogares, se les hace llamado de atención y si reinciden entonces se aplican las detenciones, que han sido mínimas por estos casos, pero sí se ha detenido a ciudadanos por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

“Las detenciones más que por deambular han sido por falta de respeto a unas autoridades, se ha privilegiado el trabajo comunitario, la labor social, barandillas no son áreas muy amplias, más allá de resolver un problema de movilidad, tenerlos detenidos en una celda no es lo que buscamos, sino que vayan a sus casas con el apercibimiento de permanecer ahí”.

“Han sido por diferentes motivos, siempre apuntando a faltas al Bando; por lo que del 20 de marzo que iniciaron los operativos a la fecha, 80 personas han sido detenidas, no sólo por el tema que van en el carro dos personas, tiene más que ver por violación al Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Dijo que también que se busca no violentar los derechos humanos de los ciudadanos, pero si no hay respuesta se les ha tenido que detener, sobre todo han habido varios casos de que se ha sorprendido a automovilistas que llevan bebidas alcohólicas en la unidad.

“ En varios de los casos, en los filtros se detecta que van con bebidas alcohólicas; no son horarios, están saliendo y consumiendo bebidas embriagantes. Si son más estrictos, en este tipo de casos buscamos que se resuelva la falta administrativa a través de la labor social, tanto como trabajo comunitario”, concluyó.