Hasta ahora no existe un protocolo de actuación para el manejo de la basura de pacientes contagiados con Covid-19.

La Paz.-El director de Servicios Públicos Municipales de La Paz, Manuel Núñez Salas, declaró que al momento el área no cuenta con la información precisa de las personas contagiadas, por lo que no existe un protocolo específico para el manejo de los residuos de las personas con Covid-19.

“Nosotros no recibimos una ubicación exacta de dónde están las personas contagiadas, por parte de las autoridades. Sabemos, nos publican cuántos contagiados hay, y hay una estadística que se está llevando, pero nosotros como encargados de la recolección no recibimos la información exacta”, dijo.

En ese tenor, especificó que al no tener un protocolo especial de los residuos de las personas contagiadas, la compactación de la basura se realiza de manera habitual.

“Lo que estamos haciendo es compactar la basura normal, estamos echando la capa de tierra que se echa y no estamos haciendo un trabajo diferenciado porque, no sabemos dónde queda el material infeccioso propiamente, pero la medida de prevención la estamos haciendo antes de llegar al destino final”, precisó.

No obstante, detalló que se trabaja en la protección de los trabajadores con materiales de protección y con ello evitar que los éstos se contagien y se propague aún más el virus.

“Las instrucciones que nos ha dado el presidente Rubén Muñoz es, equipar al trabajador para su protección, primero protegerlos a ellos, porque están en un constante riesgo; si los hemos dotado de cubrebocas y guantes de látex para usarse debajo del guante de trabajo, material desinfectante corporal, les hemos dado gel antibacterial, jabón, además sanitizamos y desinfectamos las unidades de recolección en la dirección y cada vez que visitan el relleno sanitario”, agregó.

En ese sentido, invitó a la población a reportar cuando el trabajador de la recolección no acate estas medidas de protección, a las líneas de servicios públicos para tomar cartas en el asunto, al ser una obligatoriedad.

Recomendó a la ciudadanía sacar los días que corresponde la basura, debidamente embolsada y bien cerrada, en la medida de sus posibilidades rociada con cloro; así como separar los residuos infecciosos o de salud en una bolsa aparte, de ser posible con alguna etiqueta, para que así el recolector tenga mayor cuidado con el manejo de la basura y evitar posibles contagios.