Hasta el próximo año se licitará segunda planta desalinizadora en CSL: Arturo Sandoval

San José del Cabo.- El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable de Los Cabos logró que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) otorgara una prórroga para iniciar con el proceso de licitación de la planta desalinizadora para Cabo San Lucas hasta inicios del próximo año, para ya establecer fecha de inicio de esta importante obra que representa una inversión por el orden de los mil millones de pesos.

El director general del Organismo Operador del Agua, Arturo Sandoval Montaño, informó que los trabajos siguen avanzando como el derecho de zona federal marítimo y terrestre, para extracción de agua, nave industrial, el proyecto de mejora, son varios temas para poder lanzar las bases de la licitación de esta importante obra para Los Cabos y Baja California Sur.Dijo que el tema de la nueva desalinizadora va en avance, indicando que aterrizar este tipo de proyecto no es de la noche a la mañana, se lleva su tiempo, la idea es que pueda llevar de 2 a 3 años, en este caso ha atravesado ya por tres administraciones y el caso es que este gobierno lo retomó con la idea de que se lograra aterrizar y lleva ya un importante avance.

Indicó que es Fonadin a través de Banobras quien autoriza los recursos y establece una serie de condicionantes y la fecha para publicación de la convocatoria que se venció el 5 de octubre, se consiguió que otorgara una nueva prórroga para el próximo año por lo que estimó que será en el 2020 cuando lancen la convocatoria y se decida el tiempo de inicio de esta importante obra.

“Creemos que van a presentarse varias empresas y para las aclaraciones de las licitaciones se hacen como 10 juntas, como va el proceso se va dando porque empresas preguntan y tienen muchas dudas, hacen varias visitas al sitio y las dudas no se resuelven en una sola junta de aclaraciones”.Todo un equipo técnico está trabajando en el proyecto, reveló el director del Oomsapaslc, reiterando que hay empresas contratadas por recomendaciones de Banobras, Banco Mundial, Fonadin y asesoría de Conagua buscando que estas reuniones se den más a menudo y se involucren al unísono todas las dependencias involucradas en sacar el proyecto; es indicación de la alcaldesa Armida Castro Guzmán que se incorporen todas las personas que puedan aportar para que el proyecto se dé, incuso a nivel personal lo están apoyando ex directores de la dependencia de agua.

Abundó que el problema del agua es un asunto de todos, “algo que tenemos que concientizar ciudadanos, iniciativa privada, y gobierno, que éste asunto es el segundo problema que tenemos en el municipio, es un problema toral y todos deben aportar a la solución, así como se hizo en el tema de la seguridad que era el problema número uno y gracias a que se unieron todos los sectores, desde las familias en las colonias, cuerpos de seguridad, autoridades, empresarios, logrando sacar adelante esta situación, el agua potable es un problema al que también hay que hacerle frente entre todos, insistió.

Finalmente hizo mención que la prórroga se solicitó debido a que ya tenía que lanzarse la convocatoria antes del 5 de octubre, el Comité sesionó hace un mes y se avaló la solicitud del Organismo Operador, pero aún no les llega el comunicado oficial con los acuerdos, pero lo importante es que sí se autorizó y están por retomar y fijar las fechas para el proceso de licitación que será hasta el próximo año, concluyó.