Hasta un 75% ha incrementado la violencia contra las mujeres en BCS: Ramiro Ruiz Flores

San José del Cabo.- Hasta un 75 por ciento se ha incrementado en los últimos cinco años la violencia contra las mujeres en Baja California Sur, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así lo afirmó el diputado local Ramiro Ruiz Flores, tras hacer un llamado a todos los sectores para hacer un frente común y atender este grave problema en la entidad.

Dijo que la sociedad civil y política de Baja California Sur debe ponerse a trabajar a fondo en buscar y lograr soluciones urgentes al grave problema que significa la violencia hacia las mujeres, que particularmente en el año 2019, los números oficiales indican un importante incremento en los diversos delitos contra la libertad y seguridad de las féminas en la entidad; hasta el corte del 31 de octubre del presente año, el número de delitos contra la libertad y seguridad sexual en la entidad fue de 563, cifra superior al 75 por ciento con respecto al cierre del 2015, periodo anual al que fueron denunciados 314 delitos por diversas agresiones a las mujeres en la entidad.

“Estamos haciendo una invitación a todos los sectores, actores políticos, asociación civil a que se haga un gran frente para atender el problema de la violencia contra las mujeres, que se implementen políticas públicas para erradicar el machismo, erradicar las agresiones, para fomentar la igualdad de género para darle la oportunidad y reconocimiento a la mujer; en una sociedad tan pujante como la que tenemos en esta entidad, si no atendemos el tema de la violencia contra las mujeres, como sociedad vamos a dejar mucho qué desear”, acotó el legislador.

Dijo que ante esa realidad es imprescindible impulsar políticas públicas que contribuyan a mejorar, reducir y eliminar los delitos de violencia contra las mujeres y el delito de violación que también se ha incrementado.

“Tenemos datos de violaciones que se han incrementado comparativamente del 2015 al 2019; la tendencia es lo que nos preocupa, de que permanentemente estemos creciendo y no estemos respetando a la mujer, que no veamos a la mujer como el complemento que tiene el hombre, quien le da orden a la sociedad sudcaliforniana. Tema que nos preocupa y exhortó a atender, vamos a presentar una iniciativa para fortalecer el marco legislativo y ese elemento para que tenga más protección la mujer”, abundó.

En cuanto a las muertes violentas de mujeres, dijo que la actual legislatura actualizó el marco normativo con la tipificación del feminicidio, por lo que ahora la Procuraduría debe de empezar a atender estos casos desde esta visión y manejar en estadísticas el grave problema que hay en Baja California Sur.