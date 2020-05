Hay “base legal” para capturar a hijo del “Chapo”: Durazo

(Notimex).- El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó que hay una carpeta de investigación y “una orden de extradición, y eso es base legal suficiente para ejercer la aprehensión de Ovidio Guzmán”, hijo de Joaquín Guzmán Loera alias “el Chapo”, lo cual sigue siendo un reto.

Durante su comparecencia ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, Durazo reveló además que Guanajuato no entrega los datos que se le requieren en materia de seguridad, “nunca lo ha hecho” a pesar de que se han intentado todas las vías y sólo faltaría la jurisdiccional.

Mauricio Kuri, coordinador de los senadores del PAN, preguntó sobre la existencia de una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López. “De ser así ¿en qué fecha fue girada y por qué no fue detenido; si no se ha girado, díganos cuál es la razón?”, cuestionó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

También preguntó al secretario sobre el índice delictivo y sus aspiraciones al gobierno de Sonora.

Durazo Montaño rechazó que esté dedicado a realizar una labor tendiente a conseguir la candidatura para gobernar la entidad de donde es originario.

“Me asumo como un ciudadano, un político, un funcionario formado para servir al Estado, tengo un alto sentido de la institucionalidad y un concepto muy sólido del Estado y de la responsabilidad que debo cumplir como servidor público, no voy a desviarme, no he hablado absolutamente con nadie de Sonora, no son los tiempos”, respondió.

“Más allá de las formalidades le diría que no tengo tiempo, que no atiendo cosas políticas de Sonora, que me dedico exclusivamente a las cuestiones de seguridad, que ahorita que se ha incrementado la inseguridad, la violencia en Sonora, estamos haciendo cosas muy importantes, pero no en el ámbito público porque he querido despojar de cualquier intencionalidad política a las iniciativas que hoy estamos impulsando en las instancias estatales”, afirmó.