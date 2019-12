Hay mucho por hacer en Los Cabos para atender los grandes problemas como falta de agua, drenaje, vivienda: Alberto Medina Chavarín

El nuevo presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, afirmó que se enfocará a impulsar proyectos ejecutivos para que sea más fácil bajar recursos federales, eso es lo que ha faltado para aprovechar los fondos y realizar más obras de infraestructura

San José del Cabo.- Hay mucho por hacer en Los Cabos para atender los grandes problemas que se tienen que son la falta de drenaje, vivienda, de agua, movilidad, el estero, playas, hay muchas cosas por hacer, el objetivo es dar continuidad a los trabajos que se han venido realizando, así lo afirmó el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos, sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por la mesa directiva, los ex presidentes integrantes de la Junta de Honor y Justicia y el presidente saliente, Marcelino Sotelo.

Al tomar la palabra, Medina Chavarín, afirmó que el Colegio de Arquitectos debe ser la piedra angular de la sociedad, con el compromiso respaldar a los más necesitados participando en esquemas de vivienda; y en cuanto a los empresarios, atender el desarrollo de la ciudad que requiere de muchos proyectos.

En cuanto a la gente de escasos recursos económicos, puntualizó, se está generando un programa con las universidades para hacer la asesoría en cuanto a las propiedades que tienen, darles certidumbre jurídica, apoyándolos con proyectos arquitectónicos de sus viviendas, sacar licencias, que tengan la seguridad de tener una propiedad sin problemas jurídicos que les perjudiquen para toda su vida.

En cuanto a empresarios y desarrolladores, “sabemos como arquitectos que el desarrollo de la ciudad requiere de mucho trabajo, entre ellos proyectos grandes y que tienen que ser financiados por alguien; como arquitectos sabemos qué se necesita, cuánto cuesta y cuánto dura el trabajo, esta seriedad nos va a ayudar para apoyarnos con todos los empresarios e integrarlos a la sociedad”, la idea es que el Colegio sea la piedra angular de la sociedad donde “los de arriba se bajen tantito y los de abajo se suban para todos estar en el mismo plano de trabajo y avanzar como sociedad. Tenemos el compromiso de aquí para arriba, lo sabemos perfectamente y aceptamos ese reto para poder trabajar todos juntos, pero con el apoyo de toda la sociedad. Esta es la gran misión a realizar como mesa directiva y Colegio”, planteó.

Los miembros de la nueva mesa directiva son los siguientes: Isodel Ojeda, superación profesional; Verónica Mendoza, acción e integración gremial; Jonathan Moisés Abarca, tesorero; Alberto Medina Chavarín, presidente; Roberto Flores, vicepresidente; Víctor Palacios Garduño, comunicación y difusión; y Oscar Badillo, secretario.

Alejandro Uribe, en representación de la Junta de Honor y Justicia, afirmó que históricamente este Colegio ha sido representado por grandes arquitectos que han tenido objetivos claros, enfocados en beneficios no sólo para los asociados, sino en beneficio para la sociedad sin ver clases sociales, preocupados por mejorar la imagen y el funcionamiento de nuestro municipio. También agradeció y felicitó a Marcelino por su excelente trabajo en su representación, con un excelente nivel dejó a este Colegio, con gran credibilidad y a Alberto dijo que de aquí para arriba, deseándole mucha suerte y en nombre del presidente de la Junta, Jacinto Ávalos, dijo que la nueva directiva cuenta con esta comisión formada por ex presidentes de mucha experiencia, para lo que se les pueda ofrecer y les deseó el mayor de los éxitos.

Por su parte, el arquitecto Iván Cota, tesorero de la Federación del Colegio de Arquitectos, deseó el mejor de los éxitos e igual reconoció la labor de Marcelino.

Los ex presidentes del Colegio, también comentaron sobre esta nueva directiva. Iván Cota destacó que son un gremio que trata de ser lo más parcial y el consejo para la nueva directiva es cuidado con los protocolos, porque el Presidente tiene una representación del gremio, y el primer consejo es al dar una declaración hay que tener en cuenta que es muy diferente la representación del gremio que la opinión personal.

Asimismo, otros ex presidentes indicaron que la meta es superar los éxitos de la administración anterior y no claudicar, tomar mucho en cuenta a la sociedad, a los medios, colegios y no claudicar; tener el objetivo muy firme y seguir con él.

Ricardo Quintero, exhortó a continuar con la participación que en los últimos años se ha logrado al interior del Colegio y que lo ha fortalecido, el Colegio es un trabajo de todos y no solo del Consejo Directivo y que la comunicación fluya, eso es lo más importante para que todos se interesen y participen activamente, que las decisiones sean consensuadas y eso ayudarlos a ser cada vez más fuertes.

Por su parte, el arquitecto Próspero Tapia, felicitó a la directiva la disposición que tienen de servicio porque es un puesto muy demandante, ya que esta misma disposición va a poder situar al Colegio en una posición de autoridad si su participación es activa y efectiva, la voz del Colegio puede ser muy impactante con respecto a diferentes decisiones en los diferentes lugares, es lo que se necesita para efecto de poder llevar a este destino a un lugar donde haya respeto por las formas, reglamentos y las leyes, ya que estamos acostumbrados a oír que la gente guarda las formas, pero en el último momento las pierden.

Hay una discrepancia fuerte en la que ustedes pueden interactuar dándole forma y formato a las leyes, ya que no están nada más en manos de los regidores en este municipio; si los regidores no las respetan, no van a respetar todas las leyes que están establecidas, así es que la opinión del Colegio es muy importante en los diferentes foros y ojalá y se manifiesten porque esa es la única manera de poder tener una autoridad, en la cual la participación vaya para todas las gentes que aquí viven; hay mucho trabajo, hay un futuro lleno de más hoteles y la desigualdad tremenda que tenemos en el destino es algo en lo cual habría que combinar esfuerzos para mejorar el panorama, hay muchos caminos, habría que pensar en alguno.

Finalmente, el ex presidente Marcelino Sotelo, se dijo agradecido de haber liderado por dos años este Colegio, el trabajo que se ha hecho hasta ahora fue gracias a la integración de todos los colegiados, se ha crecido en números pero más en la cohesión y trabajo interno, siendo éste el mayor logro, que el Colegio trabaje de manera armónica y ordenada.

Con participación en diferentes comisiones que tienen mucho que ver con el desarrollo del municipio, y tenemos esa obligación que las cosas se desarrollen de manera progresiva, ordenada y sustentable. Esta nueva mesa del periodo 2020-2022, seguirá con la misma dinámica y superará las expectativas, concluyó Sotelo.

En entrevista, Alberto Medina Chavarín, resaltó que su objetivo será darle continuidad a esos trabajos que han estado haciendo y han detectado que para poder bajar recursos a nivel federal se necesitan los proyectos ejecutivos, “nadie le entra a este tema, todos hablamos pero hay que trabajarlos y esto representa tanto en costo como en tiempo y como Colegio es nuestra primera tarea, hacer proyectos ejecutivos para de alguna manera ir a las dependencias federales a tratar de bajar los recursos que se requieren para esos proyectos”.

También dijo que dará seguimiento a las 20 acciones que se han manejando desde hace 15 años con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la carretera Transpeninsular, se ha trabajado en algunos tramos como la “Y” griega, el crucero de Walmart en San José del Cabo, pero todavía hay tramos pendientes como el nodo vial del Riu-Corona que vendría a desahogar mucho el tráfico en el centro de Cabo San Lucas.

En cuanto al proyecto del Riu-Corona, dijo que representa una inversión por el orden de los 300 millones de pesos y el de Cerro Colorado está por definirse el monto y que hay un programa federal que se llama Carretera Segura, que van a tratar de bajar recursos para ambas obras.

En cuanto el proyecto del Cerro Colorado, que dijo es un cruce muy complicado, contempla ciclovías, banquetas, pasos semi subterráneos para las áreas peatonales y es el siguiente proyecto a concretizarse.