Existen personas que solo sacan sus frustraciones: Leggs responde a Faitelson

Después del que el periodista David Faitelson compartiera mediante sus redes sociales las carencias y deficiencias del Ayuntamiento de Los Cabos, el munícipe cabeño Oscar Leggs Castro respondió realizando una invitación para Faitelson para que sea portavoz de estas condiciones en las que lamentablemente se encuentran varias colonias populares del municipio.

“Yo lo invito de manera muy respetuosa a ser portavoz de estas condiciones en las que lamentablemente se encuentran varias colonias populares de Los Cabos , que, dicho sea de paso, esa marginación no es privativa de nuestro municipio sino por desgracia una condición en la gran mayoría de los municipios del país”.

Asimismo, Leggs Castro mencionó desde el inicio de la Décimo Cuarta Administración Municipal, se han destinado recursos para atender a cada una de las colonias del municipio, de igual manera, recalcó que la distribución del agua, los servicios públicos y, sobre todo, los apoyos sociales siempre han estado a la disposición de la ciudadanía; sin embargo, la justificación es que en el gobierno no hay dinero que alcance para todas las soluciones. Y puntualizó que publicaciones de este tipo son para sacar la frustración o bien “llevar agua a su molino”.

“Y pues bueno, hay de todo un poco, hay quienes aprovechan para sacar sus frustraciones y querer llevar agua a su molino por publicaciones de este tipo. Sabemos que no hay ni un solo municipio, lo invito a que me diga un solo municipio del país que no tenga este tipo de problema”.