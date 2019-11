Hay que vivir plenamente disfrutando de las cosas sencillas de la vida, porque no se sabe cuándo será nuestro último día: Tanatóloga

En el marco de la reunión semanal del Grupo Madrugadores de Los Cabos, Rita Fishbum, Tanatóloga expuso el tema “Viviendo plenamente con el fin en mente”, destacando qué hay que vivir plenamente el ahora con responsabilidad, gozar de las cosas pequeñas, disfrutar cada día como si fuera el último, convivir con la familia, dar tiempo para disfrutar del descanso, vacaciones, del trabajo, porque nunca se sabe cual es el último día de vida.

Durante su participación la especialista, dio una serie de recomendaciones, como un manual para estar preparados para la muerte, dejar un legado para la familia, para el mundo.

Destacó que nunca estamos preparados, “de niños no queremos ir a la escuela, no estamos listos para el matrimonio, para ser padres, incluso desde pequeños se nos dice en los cuentos de hadas se casaron y fueron felices para siempre y mucho menos nos preparan para morir”, destacó .

Sin embargo no se nos enseña qué hay momentos de crisis, tanto en el matrimonio, trabajo, con los hijos y que se debe aprender a trabajar la crisis como una oportunidad y no para ser víctimas.

Recomendó prepararse para morir, dejar testamento, dejar en un diario los datos importantes de lo vivido, los datos que debe saber la familia, el árbol genealógico y dejar cartas a los seres queridos despidiéndose de ellos y decirles cuánto se les quiere.

Cerrar el capítulo en la historia de nuestra vida, concluyó .