En Los Cabos hay un desabasto en abarrotes, frutas, verduras y enlatados

Armando de la Cruz Navarrete, presidente de la Sección Especializada Abarrotera (SEA) dio a conocer que debido a la inflación, no sólo los productos del mercado se han encarecido, sino también se desencadenó un desabasto de productos como los abarrotes, detergentes, frutas, verduras y enlatados.

Añadió que los problemas inflacionarios que no se habían tenido hace 20 años y hoy se vuelven a repetir traen como consecuencia significativos aumentos a los precios de los productos de primera necesidad, aseverando que esta administración de gobierno ha sido como un juego de albur en donde a unos les va bien y a otros no, por lo que muchos ya no saben a dónde ir.

“Es una realidad, en esta administración de gobierno, a muchos les beneficia a otros les perjudica, es como un eslabón que no saben con quién estar, hay muchos factores que perjudican al sector y es que ahorita hay mucho desabasto en productos en toda presentación”.

Refirió que los más sentidos son los abarrotes, detergentes, frutas y verduras, de todo hay desabasto, esto porqué las fabricas no tienen la materia prima y no pueden fabricar empaques, latería, así que todo eso detiene la circulación de mercancía.

“No hay fabrica que este elaborando material para maquilar, esa es una de las cosas que esta afectando a todos, apenas el personal se va incorporándose y por ahora, no cuentan con lo suficiente para abastecer a las fabricas”.

Concluyó diciendo que los negocios abarroteros del municipio están haciendo frente a la crisis inflacionaria y de desabasto, en el que algunos negocios tienen productos en bodega por lo que pueden hacer frente a la demanda, mientras otros no, exhorto al sector aguantar y buscar la manera estratégica de salir adelante.