Hechos para hombres, los trajes de protección médica exponen a mujeres al COVID-19

“La vida de esas mujeres está en riesgo debido a equipos de protección mal ajustados”, manifestó Helen Fidler, la vicepresidenta del comité de consultores del Reino Unido de la Asociación Médica Británica (BMA, por sus siglas en inglés). Diseñados para “hombres de 1,90 metros de altura con la contextura física de un jugador de rugby”, así ilustró al diario The Guardian un trabajador de primera línea del Servicio Nacional de Salud británico —NHS por sus siglas en inglés—.

Simplemente no están pensados para mujeres. Los problemas para ajustar los equipos aparecen porque las medidas que los componen son demasiado grandes para un cuerpo femenino promedio, “con la ironía de que el 75% de los trabajadores en el Servicio Nacional de Salud son mujeres”, manifestó Fidler. En eso coincidieron profesionales de la salud, expertos y sindicatos médicos consultados por The Guardian.

En La mujer invisible: descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres (2020), la periodista especializada en género Caroline Criado-Pérez analiza la problemática del diseño de múltiples objetos de la vida cotidiana a partir del relevamiento de datos estadísticos y de entrevistas.

Criado-Pérez dedicó un capítulo a los equipos de protección del personal hospitalario y relevó múltiples testimonios de trabajadoras de la salud que no habían podido encontrar ejemplares ajustables a sus cuerpos. Por ejemplo, las mascarillas están diseñadas para una cara masculina, “y si no se ajusta, no protegerá”, sostuvo. Por la escasez de datos desagregados por sexo sobre el tema, explicó que no se sabe cuántas mujeres están siendo afectadas actualmente, pero subrayó que se trata de una queja que se escucha a diario por parte de las médicas y enfermeras.

Una de las enfermeras de cuidados intensivos consultadas por la escritora manifestó que la mitad de las mujeres en su unidad reprobaron la prueba de ajuste de los equipos de protección, un proceso riguroso que garantiza que los trabajadores de la salud usen la máscara del tamaño correcto y que el dispositivo no gotee.

“El sexismo está muy presente aquí”, afirmó la enfermera. La preocupación de Criado-Pérez la llevó incluso a instar a la ministra de la Mujer e Igualdad británica Elizabeth Truss a leer el libro y ocuparse del asunto.

