Héctor Padilla satisfecho con renovación de Estadio Don Koll

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, pudimos conversar el día miércoles 27 de julio con el director deportivo de Los Cabos United, Héctor Padilla, quien nos explicó, con lujo de detalles todos los cambios que ha recibido el complejo deportivo “Don Koll” de acuerdo a lo exigido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la Liga Premier, tal es el caso de los vestidores de los futbolistas, el césped que dejaba mucho qué desear y necesitaba uno con el 100% de vida y por último, nos platicó sobre la nueva iluminación que se estará usando para desarrollar las jornadas mismas que se llevarán a cabo en horario nocturno.

Estas fueron sus palabras:

“Que tenga un vestidor como el que ahorita estamos mostrando, que sea adecuado para el cambio de indumentaria de todos los jugadores; nos piden 25 lugares individuales como lo están viendo en este momento, áreas igualitas, de esta misma condición que el equipo visitante, tiene que ser la misma condición, ya no se ocupa aquello o no se utiliza mejor dicho aquello que cuando uno llegaba al vestidor de equipo visitante, parecía que lo metían a un cuchitril, no, hoy tiene que ser exactamente de la misma característica al de local que el de visitante¨.

“El terreno de juego que era muy importante para nosotros y para la liga tenerlo en las dimensiones en las que están; realmente quedó de un nivel de clase mundial, no exagero, hoy en Los Cabos tenemos una instalación que puede albergar un partido de cualquier índole de clase mundial, insisto, no es que yo esté exagerando o presumiendo con ustedes, lo que hoy se puso para el uso de los partidos”.

“Ayer hicimos las primeras pruebas de iluminación en el terreno de juego, nos falta solamente una luminaria por llamarlo de alguna manera, que es la que nos va a llevar a tener ya el complemento de toda esa parte que se requiere de la iluminación para que usted como aficionado pueda ver sin ningún problema en cualquier parte del terreno de juego como si estuviera de día, ese es el objetivo”.