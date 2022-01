Medio hermano de Gael García revela maltratos en anexo 

José Emilio García, medio hermano de Gael García Bernal, confesó a través de una carta publicada en sus redes sociales que sufrió maltrato físico mientras estuvo internado en un anexo por sus adicciones.

“Me tuvieron que llevar a una clínica de rehabilitación por depresión y consumo de sustancias y alcohol. Y todo eso en la semana que mi papá cumple 1 año de fallecer, estuve ahí todo diciembre y mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico”, reveló José Emilio en su escrito.

Conjuntamente, el joven destacó la mala relación que mantiene con algunos de sus consanguíneos sin mencionar a su famoso hermano, y además relató algunos de los maltratos que vivió en el lugar.

“De verdad casi toda mi vida he perdido y he tenido muchos amigos falsos, pero esta familia a la que yo llamo bassfamily no hubiera salido adelante. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 5 de la mañana y un chin%& de cosas bien cul$%&. Me tocó compartir con un way (sic) de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente […] Me tocó estar con un narco que se estaba escondiendo ahí con sus 8 a 10 guarros protegiéndolos”, manifestó.

Y agregó:

“Nos levantaban a las 4 am a punta de verg$%&* y nos dormíamos a la 1 am. Me daban put%&*$ con alabares y cables bien cul$%&. Cada 3 a 4 días nos bañábamos por 3 minutos con agua fría. La neta de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer mam$%&* en mi vida, pero todo lo hice pensando en mi mamá, estaba en un hospital psiquiátrico y me necesitaba”.

Posteriormente, José Emilio García reveló el motivo que lo tiene angustiado.

“Mi papá cumple esta semana un año de fallecido, entonces mi mente estaba con la idea de no quedarme huérfano a los 23 años. Que si era güero, que si mi hermano, que si mi mano, que si mi mamá la loca, que si mi papá fallecido, que si no servía para nada, que ni en mi casa ni en el anexo me querían. Simplemente el viernes se cumple un 1 año de la muerte de mi papá y hace 2 semanas mi mamá está en el hospital psiquiátrico y no me gustaría quedarme huérfano a los 23 años y solo quedarme con mi abuela de 75 años y sentirme un inútil”.

Finalmente, el joven aseguró que se había escapado del anexo, pero sigue pasándola mal por la situación que vive su madre.

“No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos y golpes y humillaciones en ese lugar, ahorita ella sigue medio mal por todos los medicamentos que está tomando y se siente bien cul$%& verla así. Yo ando bien put$%& físicamente de haber corrido unas 15 a 20 horas en la México Pachuca como imbécil para que no me volviera a agarrar los bastardos esos. No se lo deseo a nadie en esta vida”.

Cabe señalar que hasta el momento ni Gael García ni la viuda de José Ángel García, padre del joven, se han pronunciado al respecto de lo que vive José Emilio.