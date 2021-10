Temor en Hidalgo ante posible conflicto por aguas residuales

Fernando Sánchez Reyna, dirigente de la Unidad de Riego Francisco I. Madero, informó que podría estallar un conflicto social al sur de Hidalgo pues los campesinos de la región requieren aguas residuales para riego de cultivos mientras que la población se niega debido a la inundación ocurrida el mes pasado.

Por lo que el dirigente hizo un llamado a las autoridades para crear un proyecto que cubra las necesidades de ambas opiniones. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que las aguas residuales provocan un rendimiento productivo en los terrenos de cultivo, por lo que eliminarlas conlleva un serio problema para este sector.

Esto tiene mucha lógica tomando en cuenta que las aguas residuales son vitales para la producción de alimentos; si las eliminan, habría una grave escasez.

Sánchez Reyna considera que si el gobierno no crea un buen proyecto, podría estallar un conflicto social:

“Es algo que nos preocupa porque no queremos que se registre nungún hecho violento, por ello es que se pide un punto medio. Hay voces que ya no quieren que lleguen las aguas negras y lo entendemos pero no se han puesto a pensar qué pasaría en el campo”.