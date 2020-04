High School Musical se reunirá de forma virtual

(Notimex).- La tecnología hará posible una nueva reunión virtual y un reencuentro, esta vez entre el elenco musical de High School Musical para el especial de The Disney Family Singalong.

De acuerdo con el medio Deadline, fue el actor Zac Efron el último en confirmar, pero estará presente junto a Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, cada uno desde sus casas, en donde pondrán voz a la canción We’re All in this Together, escrita por Matthew Gerrard y Robbie Nevil, que formó parte de la película de 2006.

“No pudimos llegar a Zac hasta tarde, pero cuando lo hicimos, él inmediatamente intervino. Todos los que contactamos fueron rápidos, y lo verán en su espíritu y en la forma en que se unen desde sus hogares”, dijo el director Kenny Ortega.

La reunión, que podrá verse en la cadena ABC el próximo 16 de abril, es tomada por los actores como una oportunidad de fortalecer los espíritus de los que se unen a ver la transmisión desde sus hogares y que están en cuarentena debido a la propagación del COVID-19 en el mundo. Por ello es que eligieron un tema con un mensaje inspirador en épocas de desconcierto.

“Me han enviado videos de médicos, ayudantes, enfermeras y profesionales médicos con máscaras y batas de hospital cantando ‘We’re All in this Together’ en los pasillos de los hospitales”, agregó Ortega.

El especial The Disney Family Singalong contará con otras personalidades con Ariana Grande, Demi Lovato, Christina Aguilera, Auli?i Cravalho, Luke Evans, Jordan Fisher y Josh Gad.