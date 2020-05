Hijo y esposa de diputado local de Sonora dan positivo a COVID-19

(Notimex).- El hijo mayor y la esposa del diputado local, representante del distrito 1 con cabecera en San Luis Río Colorado, Jesús Alonso Montes Piña, dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Lo anterior lo comunicó el propio legislador representante del Partido Encuentro Social (PES), luego de haber presentado un punto de acuerdo en el pleno del Congreso para crear una comisión especial que atienda la pandemia en San Luis Río Colorado.

“¿Cuándo me iba a imaginar?, sigan pensando o díganle que no a esto, creemos que no va a llegar, yo siempre he actuado pensando que me puede dar. No se asusten, los tengo aislados a todos, no me vean con cara de COVID, han estado aislados pero una falla y ahí está, hace un minuto aquí está la llamada”, dijo.