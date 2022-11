La historia de un campeón: Charla con Julio César Chávez

La Unidad Deportiva Leonardo Gastelum en Cabo San Lucas se vio engalanada con uno de los máximos exponentes del boxeo nacional, el ex campeón de peso ligero y peso pluma, Julio César Chávez.

Julio habló de sus inicios, sobre los motivos que lo llevaron a prepararse para ser campeón de box. También comentó sobre su récord mundial de 37 peleas e hizo referencia a que es el máximo defensor del título mundial a lo largo de la historia.

“Soy el peleador, aunque ustedes no lo crean y con todo respeto, soy el peleador de la historia de todo el boxeo mundial con más peleas de campeonato del mundo con 37. Soy también el número uno a nivel mundial con 31 defensas, o sea, fíjense ustedes lo que es la perseverancia para los jóvenes que uno puede llegar hasta donde se lo proponga; claro, va a haber tropiezos, va a haber caídas, va a haber obstáculos pero Dios perdona a los que se caen y a los que no se levantan Dios no los perdona”.