Se repite la historia, reparan fuga y dejan baches

A la mesa de redacción de CPS Noticias llegó la denuncia con tres fotografías que habla de tres baches que se generaron porque hubo obras de agua potable, sin embargo, con cierta ironía bien aplicada, el ciudadano que se da tiempo para denunciar asegura que eso tiene bastante tiempo.

“La verdad ya estamos en las aguas y lo del agua potable ya tiene tiempo esos hoyos que tienen ahí en la calle, rompieron y no taparon, en serio yo no sé qué hacen. A ver si por medio de ustedes que vayan a echar una checadita, son tres baches bien bonitos que están, miren para que chequen”.

El ciudadano pide a los gobernantes se trabaja bien y terminen al cien por ciento las obras que se realizan. No es posible que las obras se hacen las dejen mal hechas por no terminar completamente la tarea, pareciera que no pasa nada pues nadie hace algo.

“Que haga algo nuestro gobierno, piden encuestas, pero queremos ver hechos, cuando cumplan lo que prometen entonces que pidan encuestas”.

Las fotografías que el ciudadano envía a CPS Noticias quedaron publicadas en nuestras redes sociales de Tribuna Los Cabos y Tribuna Digital.

Los baches se ubican en Cabo San Lucas, calle Plutón, colonia Lomas del Sol Tercera Etapa, por donde se ubica una iglesia, comenta el ciudadano, es a la derecha de pan y piña hacia arriba.

