Historias Humanas

Cristina trabaja por sus hijos, pero vive en invasión

Cabo San Lucas.-Cristina es una madre de familia, preocupada por sus hijos. Fue abandonada por el padre de sus tres vástagos y ha tenido que sacarlos adelante con su trabajo.

Cristina limpia casas, desde hace siete años que llegó a este puerto, venia acompañada de su esposo “Nosotros veníamos muy contentos, un cambio nos estaba haciendo falta porque se murió mi hijo mayor y nos había dolido mucho su partida, no es fácil “.

Su voz se quiebra, aguanta las ganas de llorar para decir “Mi hijo hubiera cumplido veinte años, pero pues lamentablemente murió de leucemia, allá en Guerrero de donde somos “.

“Recuerdo que nos quedaba muy lejos el hospital donde le daban su tratamiento, a veces nos dormíamos en una iglesia afuera o alguien se compadecía de nosotros y nos daba albergue, fueron días muy, muy tristes”.

Alza sus hombros y fija la mirada en el piso para continuar “Cuando decidimos venirnos con el papá de mis hijos, me quedaron tres, yo sentía que nos iba a ir bien, pero pues no ha sido así “.

Cristina Tenorio Tamez señala “Desde hace tres años que el señor se fue, no dijo nada, se desatendió de sus hijos y pues le llamaba y no me respondía, así que desde ahí entendí que él ya no estaría más en nuestras vidas “.

“El más chico tenía tres años, así que dije estos niños no se van a morir de hambre, y me puse a trabajar; desgraciadamente mis papás no me mandaron a la escuela, solo fui hasta segundo de primaria y mire que me gustaba la escuela“.

“Pero pues que me voy a buscar trabajo primero limpiando negocios, ahora ya tengo casas a donde ir hacer la limpieza, me permiten tener al niño más chico mientras los demás se van a la escuela“.

“Lo que sí es para preocupar pues es que me tuve que ir a un terreno donde me están prestando, pero pasa el arroyo, entonces ahora con lo de “Lorena” tuve que salir con mis hijos al albergue, porque se decía que iba allegar mucha agua “.

“Antes rentábamos por Gastélum pero pues no alcanza para pagar y me prestaron un terreno en la invasión de Caribe Bajo, pero por lo pronto nos llevamos un buen susto porque antes era seguro, pero aquí no “.

“Y anduvo mucha gente avisando que nos saliéramos y eso hice, tomé papeles y lo necesario para salirme con los chamacos, porque no los iba a arriesgar a pasar un mal susto “.

“Dios nos libre porque ya con una pena con mi hijo muerto, dije, a estos no les va a pasar nada; así que ahí llegué con mis niños, pero pues sí le estoy pensando a dónde poder cambiarnos porque siempre va a ser un peligro “.

Apurada Cristina dijo que tenía que seguir trabajando, porque tiene que darle de comer a su pequeña familia, aunque a veces piensa en regresarse a su pueblo.