Impulsan participación del hombre en planificación familiar

Con la certeza de que la planificación familiar tiene un impacto positivo en las condiciones de bienestar de la población, el Gobierno del estado fortalece el acceso de los ciudadanos a los métodos anticonceptivos temporales o permanentes, como se refleja en las recientes jornadas de vasectomías sin bisturí que se desarrollaron de manera simultánea en unidades de salud de Los Cabos, La Paz y Loreto.

Estas campañas forman parte del impulso de la planificación familiar que realiza la Secretaría de Salud de la entidad, a fin de que este servicio ayude a que las personas elijan el momento y número de hijos que desean tener, expresó la responsable del Programa Planificación Familiar y Anticoncepción, Rosa Elena Moreno Hernández, al comentar que estas intervenciones se llevaron a cabo en el marco del Día Mundial de la Vasectomía.

Cada año, más hombres y parejas recurren a este tipo de anticonceptivo para limitar permanentemente su fecundidad, la cual, es una intervención muy sencilla que no requiere hospitalización, se realiza en aproximadamente 20 minutos, no tiene repercusiones en la actividad sexual, no requieren de estudios pre operatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud y se realizan de forma gratuita en unidades de salud estatales, agregó.