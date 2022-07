El horario de verano no representa ningún beneficio para BCS

Ante la negativa de la ciudadanía de continuar con el horario de verano, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano en el país.

Uno de los principales motivos por lo que se busca eliminar el cambio de horario es debido a que un estudio presentado por el gobierno federal, el eliminar una hora de sueño afecta gravemente la salud de la población; principalmente de los niños y jóvenes que se encuentran en pleno desarrollo.

En este tema, el legislador federal por Baja California Sur, Alfredo Porras Domínguez, agregó que el horario de verano no está representando ningún beneficio para el país; mucho menos para el estado el cual padece los estragos de estos cambios.

“El primer motivo es porque causa daño a la salud, sobre todo infantil, no lo digo yo, lo dicen los médicos más reconocidos pediatras. Los niños tienen un crecimiento y desarrollo cuando están en su descanso del sueño, cuando duermen, y les estamos acotando una hora en seis meses, recuerda cuántos niños van en el transporte casi dormidos, cayendo etc. Ese es el primer daño que se busca evitar.”

El diputado local agregó que la Secretaría de Energía, durante el 2021 el consumo nacional y el ahorro por el horario de verano solamente fue de 573 gigavatios por hora, que equivalen a un 0.16% del consumo nacional y un ahorro económico del 1 mil 138 millones de pesos que representa el 0.2% de ahorro económico, esto no se ve reflejado en los bolsillos de los ciudadanos.

“Además que no hay un fuente confiable que nos indicará que si había un ahorro en la economía; lo que tú y yo sabíamos que en nuestro bolsillo no había respecto a los recibos de la luz verdad. Entonces no tenía una razón real de ser. Nosotros, le consta a Baja California Sur fuimos los primeros en presentar la iniciativa del cambio de verano.”