Hospiten brinda plática para la prevención de enfermedades respiratorias

La mañana de este martes, la jefa del área de pediatría en Hospiten Cabo San Lucas, Laura Castañeda, ofreció una plática informativa para padres de familia sobre la prevención de enfermedades respiratorias en menores de edad.

Las enfermedades respiratorias son ocasionadas por microorganismos o sustancias tóxicas presentes en el ambiente o en las gotitas de saliva o secreción nasal, que una persona enferma arroja al toser, hablar o estornudar.

Tras retornar a las actividades diarias fuera de casa en donde los menores de edad se encontraban protegidos, es habitual que se presenten enfermedades las principales enfermedades respiratorias tales como la gripe, rinitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, laringitis, asma, faringitis, neumonías, amigdalitis, traqueítis, bronquitis, otitis, entre otras.

Para la doctora Laura Castañeda es de vital importancia no dejar pasar por alto ningún síntoma y pide a la población en general a no continuar practicando la automedicación.

“Que no dejen pasar cualquier catarro, porque este se nos puede complicar, como lo expliqué ahora, en una bronconeumonía, neumonía, otitis, no automedicar y siempre la consulta oportuna y si ven que su hijo no va mejorando, tienen que volver al médico para saber qué se está presentando en él y no sea demasiado tarde cuando lleguen al hospital”.