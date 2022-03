Hospiten al servicio de la salud mental de los infantes y adolescentes

Laura Elena Castañeda Ramírez, pediatra y asesora internacional de lactancia y salud mental perinatal informó que la pandemia por Covid-19 generó un gran impacto en la psicología de los infantes y adolescentes lo que ha repercutido en su conducta y desarrollo.

Más allá de los problemas económicos y de salud, la pandemia ha generado un gran impacto en la psicología de las personas, y los infantes y adolescentes no son la excepción, así lo expresó para CPS Noticias, la pediatra y asesora internacional de lactancia y salud mental perinatal, Laura Elena Castañeda Ramírez.

La pediatra destacó que, si bien durante la pandemia la mortalidad infantil ha sido baja, esta ha generado gran preocupación y psicosis en los padres de familia, por lo que el ambiente y la rutina familiar ha cambiado mucho, y esto, ha repercutido en el desarrollo y las conductas en niños de todas las edades, desde lactantes hasta adolescentes

“Los niños que tu cargas, que no caminan todavía, se vuelven más irritables, más demandantes y pueden tener problemas de sueño, los preescolares se vuelven niños un tanto más depresivos o pueden estar más rebeldes y pueden ser niños que están un tanto apáticos de no hacer las cosas o de no comer lo que deben comer y empezar a caer en conductas de alimentación baja en nutrientes o conductas chatarras, alteraciones del sueño, se duermen tarde, despiertan tarde porque no hay esa estructura familiar y no hay esos límites”, afirmó.