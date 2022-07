Hospiten convoca vacunación de infantes para combatir el Covid-19

Andrés García Von Borstel, neumólogo pediatra, en exclusiva compartió con CPS Noticias, que la mejor arma para combatir el Covid-19 y evitar que los menores se agraven es que estos sean inmunizados, pues es la vacuna la que ha permitido que la mortandad disminuya considerablemente, así como la sintomatología.

El neumólogo pediatra manifestó que las medidas de prevención son tan importantes como la vacunación, la cual denominan como el gol estándar.

“La ventaja que tenemos es que a partir de hace unos días ya se ha estado aplicando en nuestra comunidad, entonces esa sería la medida de prevención número uno, aparte de las medidas de prevención que ya conocemos y que seguramente hemos visto en medios de comunicación como el lavado de manos, el uso de cubrebocas en los lugares donde hay muchas personas o lugares concurridos, y evitar aglomeraciones; principalmente una buena alimentación y el uso de algunos suplementos alimenticios y/o vitaminas que también ayudan a reforzar el sistema inmunológico”, expresó.

Destacó que afortunadamente de más del 90% los niños que han padecido de Covid-19, lo han cursado con sintomatología leve, siendo solo el 10% quienes presentan síntomas tales como rinorrea, que es la presencia de moco traslúcido, así como tos, fiebre, dolor de cabeza o cuerpo cortado.

Así mismo García Von Borstel manifestó que ante la presencia de los síntomas antes mencionados es importante acudir para la atención médica, sin embargo, resaltó que no es necesario alarmarse puesto que, pese al incremento de contagios, el grado de complicación y riesgo es menor.

No obstante, la inmunización si es indispensable, puesto que esta es la que ha hecho la diferencia en cuanto al tema de hospitalización y mortandad, no obstante, se requiere cumplir con ciertos requisitos tales como no aplicar alguna otra vacuna del esquema los últimos 14 días, o tener o haber tenido Covid como mínimo 2 semanas antes de la inmunización.

“La razón principal de esto, no es tanto porque al aplicarse la vacuna se vaya a complicar, sino porque al aplicarse la vacuna, no va a tener la misma efectividad, el sistema inmunológico acaba de pasar por un proceso de mucho trabajo para recuperarse y lo ponemos a trabajar de nuevo con otra vacuna”, señaló.

En cuanto a si hay algún efecto adverso, manifestó que todas las vacunas los tienen, sin embargo, la que se está aplicando a los niños contra Covid-19 ha tenido muy pocos, y son cuerpo cortado, malestar general como fiebre o febrícula mismos que pide se combatan con baños o compresas frías, pues el uso de medicamentos reduce la efectividad de la vacuna.

Afirmó que la vacuna Pfizer es totalmente segura pues está totalmente avalada a nivel mundial, por ello les dijo a los padres a que no dejen de vacunar a los pequeños, pues los estudios alrededor del mundo han demostrado que los niños no están en riesgo.

“Yo los invito a que si acudan de verdad al llamado, a toda la sociedad a vacunar a sus niños, porque finalmente nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que la vacunación ha funcionado, el índice de mortalidad por Covid ha disminuido muchísimo y eso ha sido gracias al uso de las vacunas”, enfatizó.

Para concluir, señaló que el Covid-19 continuará existiendo, por lo que la vacuna sin duda permitirá no que no nos enfermemos y que los síntomas no sean graves, y pongan en riesgo la vida, por ello, y ante cualquier duda de poder tener la afectación, los invitó a que acudan a Hospiten en donde con gusto se les puede efectuar la prueba y en caso de presentar síntomas pueden ser atendidos.