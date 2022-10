Hoteleros en contra de reducir recursos de promoción

Debido al rezago social que existe en Los Cabos, las autoridades han intentado crear nuevos impuestos para poder contar con un mayor presupuesto para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Recientemente no solo se creó el Derecho al Saneamiento Ambiental, dónde se busca cobrar el 35% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por cada noche de cuarto que se adquiera; el cual va directamente a un fideicomiso de obra para su operación.

No conforme con ello, ahora se analiza incrementar en 1% el Impuesto sobre Hospedaje, para que se aplique un total del 4%. En ese sentido, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilzi Orcí Fregoso, comentó que esto aún no se ha aprobado; se mantiene sobre la mesa, ya que el 80% que se cobra del Impuesto sobre Hospedaje, va destinado directamente a los fideicomisos de promoción del destino. Por este motivo se buscó que no se redujeran los casi 200 millones de pesos que cuenta el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) para la promoción del destino.

“Hemos tenido juntas con la Secretaría de Finanzas, con los diputados que están promoviendo esta iniciativa. Esta fue una alternativa que se tuvo que repensar y replantear para poder de cierta manera proteger la promoción; los recursos que se destinaban a la promoción turística, en un tiempo tan importante dónde estamos saliendo de una pandemia. La promoción turística es una tarea y un trabajo primordial en cualquier destino turístico, la gente no llega sola; son estrategias que se hacen”, mencionó.

Analizando cada uno de los principales destinos turísticos con lo que compite, Los Cabos prácticamente es claramente competitivo, y este no afectaría la llegada de los turistas; como ejemplo Honolulu, Hawaii cuenta con una tarifa de impuesto sobre hospedaje de $51.70 dólares por noche, San Francisco, California de 29.61 dólares por noche; en el caso de Los Cabos su promedio no supera ni los $10 dólares por noche.

El tema que preocupa es si los 100 millones que se espera recaudar del Derecho de Saneamiento Ambiental y los 100 millones que se recauden del Impuesto sobre el Hospedaje se van aplicar correctamente a infraestructura social del destino.

El municipio continúa a la espera de poder aplicar recursos para pavimentar calles principales y mejorar la distribución del agua potable.

“Tenemos análisis con los principales destinos para que sea competitivo, y todavía estamos por debajo de la media cobrando este 4%, si se llegara aceptar. También en México estamos dentro de la media, existen algunos estados que se cobran incluso el 5-6%, en Estados Unidos se cobra hasta el 14%, más otros impuestos. Hemos hecho un análisis de esto, dónde competitivamente estamos a la baja, por lo que concluimos que no sería de gran afectación”, dijo.

Actualmente destinos como Cancún han creado también impuestos de Derecho al Saneamiento Ambiental, los cuales no han sido aplicados de forma correcta, esto de acuerdo con denuncias por parte del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).