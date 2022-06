Hoteleros piden reubicar ciclovía porque molesta a los turistas

Desde hace 12 años la Ciclovía Recreativa de Cabo San Lucas se convirtió en un espacio para el sano desarrollo de los ciudadanos; durante años esta actividad se ha envuelto en polémica derivado que ciudadanos, comerciantes y principalmente automovilistas han denunciado que lejos de beneficiar esta actividad, perjudica en la movilidad de la zona centro.

La Asociación de Hoteles de Los Cabos, a través de su Consejo de Administración que lo preside Mauricio Salicrup, fue tajante al mencionar que la ciclovía comienza afectar de forma directa al turismo que nos visita; principalmente a los que viajan hacia el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. El cerrar la zona turística, provoca que los turistas tengan que abandonar con más tiempo los desarrollos turísticos para evitar el tráfico que ocasiona esta actividad.

“En realidad el turismo se ve afectado obviamente por el tema de la movilidad, que en particular el domingo es un día que le llamamos de salida, esto quiere decir que es un día dónde se traslada un buen porcentaje de huéspedes al aeropuerto a toda hora, no es en una hora específica. Si tomamos en cuenta lo que bloquea la ciclovía, pues evidentemente se buscan vías alternas que no son suficientes para esta situación.”

Las quejas por parte de los turistas han incrementado con el paso de los días, argumentando que no existen vía alternas dónde ellos puedan circular de forma rápida y segura, ante esto los hoteleros piden que se tenga una mejor planeación de esta actividad; dejado claro que no buscan que se elimine, si no reubicarse en un mejor lugar que no ocasione caos vial.

“En definitiva lo que provoca al final del camino de que se tiene que tomar mucho más tiempo para ir al aeropuerto. Es por eso que nosotros participamos en un diálogo con el representante de la ciclovía en dónde no estamos solicitando que se desaparezca o que se quite, lo que estamos sugiriendo es que se realice una planeación, con tal suerte que dejen circular unos carriles para circular, y el resto para que se utilizado por la comunidad o definitiva moverla de lugar.”

Los comentarios sobre trasladar la ciclovía a otro lugar, es derivado de un estudio que realizará la Asociación de Hoteles de Los Cabos, dónde aseguran que el volumen de personas que visitan este espacio son siempre las mismas, por lo que cualquier decisión que se tome no afecta la operación de está vía recreativa.

“Nosotros hemos estado haciendo un censo de cuánta gente va, en realidad es un volumen regular de la gente que es la misma de siempre. Creo que no les afectaría comprender que el tema de la movilidad es muy delicado; está demasiado ahogada, demasiado estrangulada.”

Cabe resaltar que este espacio cuenta con una distancia aproximada a los dos kilómetros de largo, pasando por la zona comercial más importante del municipio. La ciclovía es una iniciativa ciudadana que opera gracias a los donativos que aportan los ciudadanos y empresas que apoyan el proyecto.