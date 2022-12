Hoteleros vigilarán la correcta aplicación del incremento del impuesto sobre hospedaje

Por fin fue aprobado por parte del Congreso de Baja California Sur, el incremento del 1% del Impuesto de Servicios sobre Hospedaje, en ese sentido, los empresarios señalaron estar satisfechos con el resultado; resaltando que la propuesta nació a partir de la necesidad de reducir la brecha social que existe entre los desarrollos turísticos y las colonias, sin la necesidad de afectar los presupuestos de promoción del destino turístico.

Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que estarán pendientes de cómo el gobierno aplicará esos recursos, esperando que sean implementados de manera correcta en la mejora de la infraestructura social



Los hoteleros mencionaron que no existe el dinero suficiente para solucionar los años de rezago que tiene Los Cabos en temas de infraestructura. Señalaron que esperaban que el Congreso autorizará un porcentaje mayor, pero resaltaron que los municipios del norte del estado también necesitan mejorar esta situación.



“El gobernador y el congreso están muy interesados en mejorar la infraestructura para reducir la brecha que durante tanto tiempo se ha venido incrementando. Estamos conscientes que no hay dinero que alcance ; por supuesto nos hubiera gustado que nos hubieran dado un poquito más de apoyo al municipio de Los Cabos, pero tampoco no podemos agradecer el que no se haya autorizado el 60%”.