Hoteles de Los Cabos son 100% libres de tabaco

A partir del pasado domingo 15 de enero entró en vigor la reforma a Ley General para el Control de Tabaco, la cual prohíbe a clientes, comensales y huéspedes fumar en áreas comunes de restaurantes, bares, antros y hoteles.

La ley contempla la prohibición de contar con puntos de venta en tiendas de abarrotes, restaurantes y bares donde se promocionen y comercialicen cigarros.

Las personas que sean sorprendidas fumando, se les pedirá apagar el cigarro, sino se les invita a retirarse del lugar, tal como lo señala el decreto; ante una negativa, se deberá de llamar a los números de emergencia.

En este contexto, Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, comentó que esta ley no afectará a los desarrollos turísticos. El no permitir consumir tabaco a un huésped, no será motivo para que no decidan hospedarse en los hoteles.

“Con los hoteles, la gran mayoría ya cuentan con sus espacios libres de humo. Tienen muy delimitadas las áreas permitidas para poder fumar, siento yo que de momento no habría ninguna afectación; es decir, un huésped no dejaría de hospedarse en un hotel porque no se le permite fumar en un área. A lo mejor de momento sí se van a tener algunas quejas en lo que nos vamos acoplando”.

La mayoría de los hoteles de Los Cabos son espacios libres de humo, por este motivo el nuevo decreto de la Ley General para el Control de Tabaco no afecta de forma importante a los turistas.

Algunos hoteles han decidido crear espacios pequeños destinados para fumadores, con la condicionante de que no se permite vender tabaco, explicó Orcí Fregoso.

“Ya tenemos grupos de hoteles, contamos con hoteles que son parte de corporativos grandes que ya son libres de humo. Por eso te digo que no va a ver como tal tanta afectación con los huéspedes de los hoteles. Previamente ya existían estas limitaciones de los espacios para fumadores, ahorita será marcarlos un poco más, y cumplir un poco más que pide cumplir la ley, que es: no vender otro tipo de servicios, como bebida y alimentos”.

La Ley General para el Control de Tabaco causó mucha molestia entre el sector de la vida nocturna y restaurantero, argumentan que la medida afecta a sus ingresos. La ley es muy clara, estipula que las personas que sean detectadas fumando en espacios públicos y omitan apagar su cigarro, podrían ser acreedores a multas que van desde los nueve mil pesos, en caso de reincidencia la sanción se elevará hasta los 100 mil pesos.

En el caso de los comercios que exhiban o comercialicen tabaco, tendrán que pagar multas aproximadas a los 300 mil pesos o en el caso de reincidencia el negocio será clausurado por completo.