¡Se les acabó la fiesta! Hoteles de Los Cabos deben pagar por la música que utilizan

Los desarrollos turísticos de Los Cabos están caracterizados por los múltiples servicios de calidad que ofrecen, entre estos servicios se encuentran la música. La música es parte de las experiencias que un huésped tiene dentro de los hoteles, bares y restaurantes por este motivo los hoteles deben pagar las regalías correspondientes a todos los autores intelectuales de las piezas musicales que se escuchan en estos lugares.

Mario Soto, representante legal de la Sociedad de Autores y Compositores de México en la entidad, comentó que ellos son los encargados de regular que los empresarios paguen por el uso de la música que utilizan para amenizar la estancia de sus visitantes.

“Utilizan en sus instalaciones música de todos sus géneros tanto nacionales y extranjeros, en forma grabada, en forma viva, en forma ambiental, en forma de concierto o como tú lo quieras ver. Toda esa música que te comentaba, los intérpretes, los artistas todos perciben su sueldo”. “¿Quién le paga al autor? Para eso está la Sociedad de Autores y Compositores de México, para suscribir convenios con los usuarios, hoteles y restaurantes que utilizan estas obras musicales dentro de sus instalaciones”.

Lamentablemente no todos los empresarios hoteleros son responsables del pago del derecho de uso de la música que forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, los cuales representan y protegen a más de 27 mil cantautores que ofrecen su música para que esta sea comercializada.

Cabe resaltar que los hoteles deben firmar acuerdos dónde de esta es la cantidad mensual que deben pagar por el uso de la música.

“El llamado a los empresarios, a lo que les guardo un profundo respeto por el empleo que generan, por todos los empleos, los grandes servicios que generan a los turistas nacionales e internacionales para que suscriban estos convenios y tengan sus establecimientos en regla. Afortunadamente la gran mayoría de los hoteles cuentan con estos convenios y están pagando regalías desde hace muchísimos años”.

El no cumplir con el pago de las regalías de la música que se reproduce dentro de los hoteles, conlleva a multas o hasta clausura de las áreas que no cumplen con los contratos. Tan solo en Puerto Vallarta ya fue clausurado un hotel por esta situación en el caso de Los Cabos, alrededor de ocho desarrollos corren el riesgo de ser clausurados por no cumplir con el pago de estos derechos.

“Dónde ya fue clausurada sus áreas en Vallarta el día de ayer, por un operativo que hizo el Instituto de la Propiedad Intelectual, este instituto se encarga de revisar las sanciones tanto administrativas, como en contra de las personas físicas y morales que estén violando las leyes de los autores y compositores de México. En Cabo San Lucas hay un mal ejemplo de eso”.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto de la Propiedad Intelectual, el pago por el uso de la música ronda entre los 500 hasta los 100 mil pesos mensuales; esto depende del número de espacios dónde el hotel reproduzca la música que cuenta con derechos de autor.