Hoy cuádruple arribo de cruceros en bahía de Cabo San Lucas: Ricardo Araoz de El Médano

Cabo San Lucas.- Ricardo Araoz Gamiño, empresario de El Médano dio a conocer que de acuerdo a la información proporcionada por la Administración Portuaria Integral hoy se tendrá el arribo de 4 cruceros a la bahía de Cabo San Lucas, Panorama, Royal Princess, Oosterdam y Viking Star, lo que se traducen a más de 6 mil pasajeros en la zona turística de este puerto, mismos que generarán una importante derrama económica, reconociendo el empresario que el turismo náutico le da vida no sólo en la temporada alta de turismo, sino también en época de poca afluencia, por lo que es importante te cuidar a este sector.

Explicó que Los Cabos es un lugar bendecido por sus bellezas naturales y sus servicios, mismo que han generado que empresas navieras confíen en el destino, “más de dos mil incluso hasta 5 mil pasajeros bajan de los cruceros y todos consumen, dándole vida al destino”.

Añadió que de no venir los cruceros los turistas hoteleros, que llegan vía aérea no mantendría la dinámica que actualmente tiene Los Cabos, “los turistas que bajan de los buques buscan la motos acuáticas, lanchas de cristal, van a los restaurantes, al centro de Cabo San Lucas, incluso a conocer los camellos San José del Cabo y Todos Santos”.

Destacó que la derrama que dejan estos turistas es inmensa, mismos que se sienten atraídos por las bellezas naturales del lugar, el buen servicio y la seguridad, “si perdemos uno de estos factores de atracción se nos van y estos turistas nos sostienen debido a que en temporada baja son ellos los que vienen, cuando no vienen los turistas porque no son vacaciones, la economía baja, no sé cómo le hacen pero aquí están los cruceros”.

Añadió que la actividad de turismo náutico no sólo deja una importante derrama económica, sino una dinámica de actividades que demuestra a la gente cómo viven los sudcalifornianos, “dependemos de ellos, tanto como los huéspedes que vienen en avión, es importante mostrarles la cultura de la región a través de bailables y por qué no darle más promoción al Pabellón Cultural para el disfrute de los turistas”.