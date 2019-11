Hoy inauguración del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, con la presencia de Robert de Niro

Los Cabos ante los ojos del mundo en esta Octava Edición, con la función de Gala de El Irlandés en el Pabellón Cultural

San José del Cabo.– Con la presentación de la película El Irlandés y la presencia de Robert de Niro en la alfombra roja, hoy la inauguración de la Octava Edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, evento que contará con la presencia del gobernador Carlos Mendoza Davis, del Secretario de Turismo en Baja California Sur y la alcaldesa Armida Castro Guzmán.

De acuerdo a lo informado por Maru Garzón, directora artística del Festival, la presencia hoy de Robert de Niro en la alfombra roja y la función de gala en el Pabellón Cutural de la República del filme El Irlandés, será una noche espectacular, donde Los Cabos estará en los ojos del mundo.

Indicó que el Festival Internacional de Cine de Los Cabos es un evento de talla mundial, no sólo reconocido por su arriesgada programación y su importante sección de industria, sino también por haber diversificado el perfil de Los Cabos que ahora más allá de ser un destino turístico, se ha convertido en un enclave cultural en Baja California Sur. El festival además está volcado hacia su comunidad por medio de su oferta fílmica y de experiencias únicas como disfrutar de las películas a la orilla del mar acompañados de directores, productores y actores.

Este año, además, el Festival se puso a la vanguardia en temas de paridad de género al ser el primer espacio que anunció un programa contra el acoso e implementó un código de conducta para su equipo, invitados y público, conformando así un robusto protocolo que enmarca todos los ámbitos de acción del evento.

Para fortalecer esta línea de acción lanzaron la iniciativa Mujeres Fantásticas, que hace un llamado a la visibilidad de las mujeres en la industria fílmica y escuchar sus voces. Mujeres Fantásticas contempla además la entrega de un reconocimiento a Yalitza Aparicio, vocera de la campaña. Además, Yalitza sostendrá una conversación con la actriz chilena Daniela Vega (Una mujer fantástica, Sebastián Lelio, 2017): dos grandes mujeres que han roto paradigmas, charlarán sobre la urgencia de abrir nuevos espacios incluyentes dentro y fuera del cine.

Se contará además con el lanzamiento de la nueva sección HerStory, cuyo título hace un juego de palabras en inglés para darle un giro femenino a la palabra Historia. HerStory comprende tres películas: The Kingmaker, documental sobre Imelda Marcos, la poderosa ex primera dama de Filipinas; Proxima, donde una mujer astronauta es seleccionada para la misión que preparará la Estación Espacial Internacional como escala para la primera misión tripulada a Marte, lo que podría cambiar para siempre la relación con su hija; y Radioactive, centrada en la vida de Marie Curie, pero extendida hacia su compleja y bella relación de amor y colaboración con su marido, y evaluada desde los resultados tanto positivos como negativos de sus descubrimientos.

Por otra parte, nuestro segundo Spotlight está dedicado a una de las figuras más importantes del cine mexicano contemporáneo, Tatiana Huezo. En este ciclo especial, además de hacer una retrospectiva de sus dos largos documentales, El lugar más pequeño y Tempestad, cintas corales y sensibles, de un profundo respeto por el dolor ajeno y por la experiencia de superarlo, tendremos el privilegio de exhibir por primera vez un adelanto de Noche de fuego, la primera ficción de la directora, cinta que además fue ganadora de uno de los apoyos para Cine en Desarrollo de nuestro Fondo Fílmico Gabriel Figueroa.

La cinefotógrafa Ellen Kuras, mundialmente reconocida por trabajos tempranos como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que será programada en su honor, y Blow, entre otros, y con una sólida carrera que le ha valido ser la única persona que ha ganado tres veces el premio a la mejor fotografía en el Festival Sundance, recibirá este año nuestro Tributo a la excelencia en cinefotografía. Aunado a lo anterior, Kuras formará parte de dos páneles como parte de las actividades de la plataforma de Industria y Los Cabos+, nuestra plataforma de formación. En el pánel Miradas extraordinarias, Ellen Kuras, Agnés Godard, Ashley Connor y María Secco participarán en una conversación sin precedentes donde meditarán sobre sus experiencias a cargo de la cámara en importantes películas. En el siguiente pánel, La Academia: 364 días del año, Kuras, en su papel de gobernadora de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense, y acompañada de David Rubin, presidente de la institución, y Lorenza Muñoz, directora ejecutiva de Premios y Relaciones con los Miembros, nos contará de los esfuerzos en pro de la diversidad de la Academia más famosa del mundo.

Como en cada edición, en el marco de las actividades de Industria, se realizará Los Cabos Meet Mart, el mercado de networking por excelencia para la industria cinematográfica y televisiva. También se llevarán a cabo las reuniones del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa con profesionales de alto nivel diseñadas para que productores y realizadores tengan el tiempo y espacio necesario para presentar sus proyectos ante una selecta delegación de invitados de la industria internacional.

En el marco del Festival, se llevará a cabo un encuentro de productores mexicanos y canadienses presentado por Canada Media Fund y el Instituto Mexicano de Cinematografía, donde podrán conocerse e intercambiar información sobre los proyectos que estén desarrollando. Se suman a este encuentro las autoridades de Indigenous Screen Office of Canadá, agencia encargada del desarrollo, producción y promoción del contenido indígena de dicho país.

Este año World Highlights es el espacio de estreno de películas de cuatro de los directores más relevantes del presente: Werner Herzog, con una pieza japonesa, Family Romance, LLC; Hirokazu Koreeda, con su primera incursión en el cine europeo, La Vérité; Roy Anderson, con su nueva colección de retablos poéticos, cómicos y melancólicos, About Endlessness; y Makoto Shinkai, heredero de Hayao Miyazaki, con Weathering With You. Pero World Highlights además incluye una brillante ópera prima: Atlantics, de Mati Diop, directora francosenegalesa que sorprendió al mundo en Cannes y que nos parece una mirada madura y digna de ser reconocida en toda su excepcionalidad.

American Specials tiene gran intensidad. Incluye una de las interpretaciones más logradas de Renée Zellweger, su versión de una Judy Garland abrumada por el peso de la vida en Judy. También pasa por el drama familiar con Marriage Story, la nueva y ya muy celebrada película de Noah Baumbach, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver; la intriga política en The Report, película sobre cómo la CIA y la Casa Blanca intentaron ocultar los cuestionables métodos que utilizaron para obtener información tras los atentados del 11 de Septiembre; y el trepidante y complejo drama de una familia afroamericana Waves, de Trey Edward Shults.

Por último queremos las Galas. Como ya es sabido el Festival abre con el estreno en Latinoamérica de The Irishman, la más reciente producción de Martin Scorsese, que será presentada por Robert de Niro. Pero además de ello, De Niro, acompañado de dos talentos mexicanos involucrados en la película, el cinefotógrafo Rodrigo Pieto y el productor GastónPavlovich junto con la productora estadounidense Jane Rosenthal estarán presentes el día de la inauguración.

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos cerrará con Jojo Rabbit, notable y propositiva producción de Taika Waititi, donde haciendo uso de la más fina comedia, un niño herido en su entrenamiento para integrarse al ejército nazi, descubre durante su recuperación que su madre esconde una judía en su casa. Entonces su mundo se viene abajo y ni siquiera su amigo imaginario, Adolf Hitler, logra detener esta caída.