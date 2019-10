Hugh Jackman cierra en México la gira de su espectáculo

Por Verónica Pérez Raigosa

México, 20 Oct (Notimex).– Ha enamorado a infinidad de personas con sus interpretaciones en cintas como Los Miserables o X-Men, pero ahora Hugh Jackman visitó México para brindar una velada única llena de música, en la que dio muestra de su talento, cerrando aquí la gira de su espectáculo.

Tras haber recorrido importantes ciudades, The man, the music, the show llegó a los escenarios mexicanos, donde logro una gran convocatoria en la Arena Ciudad de México, recinto en el que se congregaron más de 14 mil personas para admirar el trabajo del australiano.

Como muestra del cariño que ha cosechado el actor, parte de los asistentes decidieron portar algunos disfraces alusivos a los personajes a los que ha dado vida en el cine o simplemente portar camisetas con su imagen.

Aunque mucho se había especulado del trabajo de Jackman y se conocía de su talento como cantante y bailarín, resultó grato para su público verlo llegar al imponente escenario para interpretar algunos números de Broadway, así como temas de las películas en las que ha participado como El gran Showman.

Un video de lo que ha sido su trabajo en algunas producciones hollywoodenses, así como la repentina salida de una orquesta en vivo, detonaron la euforia, mientras que admirado por el cálido recibimiento Jackman interpretó The grearest show y Come alive.

Visiblemente emocionado, el actor reconoció que México es un país al que ama; sin embargo, en sus anteriores visitas nunca había subido a un escenario como lo hizo este sábado. “Esta es la última ciudad de mi tour y me encanta que el cierre sea aquí”.

La monotonía no tuvo cabida, ya que el australiano se dio tiempo para contar algunas anécdotas de su vida y dedicarle este espectáculo a su familia, lo que le valió los aplausos en esta velada, donde para muchos fue una grata sorpresa su voz e interpretaciones.

Con un desborde de elegancia y una impactante escenografía que se sumaba a sus bailarines, el actor dejó un grato sabor de boca, al tiempo que le recordó a su público la importancia de vivir y disfrutar los sueños.

New York, New York, así como piezas de emblemáticas cintas como Los Miserables, y un medley con Best that you can do y Don´t cry out loud robaban la atención y los aplausos, durante las casi dos horas de espectáculo.