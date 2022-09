Hugh Jackman volverá como Wolverine en Deadpool 3

Los fanáticos de Marvel se llevaron una grata sorpresa luego de que Ryan Reynolds confirmara la participación de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3.

A través de un cómico video en el cual Reynolds habla sobre el trabajo y compromiso de realizar una digna tercera entrega de Deadpool, el actor reveló de manera sorpresiva que Hugh Jackman volverá a interpretar al mutante en la próxima cinta del antihéroe.

“Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?”, dice Ryan mientras Jackman pasa por detrás y responde un rotundo “Sí”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022