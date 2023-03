Humberto Zurita se entera en vivo sobre la muerte de Rebecca Jones y reacciona de manera sorpresiva

Humberto Zurita, recibió la impactante noticia sobre la muerte de Rebecca Jones en vivo, esto durante una entrevista en el programa de radio de Javier Poza, provocando una reacción de sorpresa e incredulidad en el actor.

Fue a través de una llamada telefónica que Poza le dio a conocer la triste noticia a Zurita, al preguntarle su opinión sobre el tema.

“Humberto, estoy buscando una declaración tuya, en torno a la triste partida de Rebeca Jones”, preguntó Poza. “¡Ay, no me digas eso! No estaba enterado. Me duele muchísimo su partida y la verdad es que me tomaste por sorpresa”, respondió Zurita sorprendido.