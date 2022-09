Huracán Ian, “extremadamente peligroso”, sacude Florida

El huracán Ian, considerado “extremadamente peligroso”, barrió Florida el miércoles con violentos vientos y lluvias torrenciales después de haber provocado ya inundaciones “catastróficas” y cortes de electricidad en la región.

Al sur de la ruta del huracán, cerca de los Cayos de Florida, las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que transportaba migrantes, mientras los guardacostas buscaban todavía a 20 personas.

Tres de los náufragos fueron rescatados del agua, mientras que otros cuatro lograron llegar a nado hasta la costa.

Llevando vientos sostenidos de hasta 220 km por hora, Ian tocó tierra a lo largo de Cayo Costa, en el suroeste del estado a las 15H05 locales (19H05 GMT), según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Ian dejaba a su paso “inundaciones marinas, fuertes vientos e inundaciones catastróficas en la península de la Florida”, precisó el Centro.

En Naples, en el suroeste de Florida, imágenes del canal MSNBC mostraban calles completamente inundadas y autos flotando en la corriente, mientras en Fort Myers, las inundaciones eran tan grandes que algunos barrios parecían lagos.

En algunas zonas, las inundaciones pueden superar los tres metros, anunció el miércoles en la noche el gobernador del estado, Ron DeSantis.

Ian dejó sin electricidad a más de un millón y medio de hogares al anochecer, en especial en las zonas en los alrededores del paso del huracán según el sitio especializado PowerOutage, que registra los cortes de energía en Estados Unidos.

Muchos de los condados cerca del lugar donde Ian tocó tierra, estaban sin energía casi por completo, según la misma fuente.

Se espera que Ian, que ya devastó el oeste de Cuba en los últimos días, se desplace hacia el interior de Florida durante el resto del día y que emerja sobre el Atlántico occidental el jueves por la noche, de acuerdo con el NHC.

