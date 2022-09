Kay se mantiene en huracán categoría 2

Hasta el momento, el huracán Kay se mantiene en categoría dos, y sus bandas nubosas siguen generando lluvias puntuales muy fuertes, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del occidente del país, así como lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 12 del día el ojo del huracán tenía una medida de 46 km.

La dependencia perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantiene atenta ante la posibilidad de que el huracán evolucione en las próximas horas a categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson.

Actualmente su centro se localiza al sureste de Baja California Sur, a 305 km al suroeste de Santa Fe y a 335 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas; pero continuará desplazándose a 20 km/h hacia el nor-noroeste.

Ante los efectos del huracán se mantiene una zona de prevención en las ciudades de:

Se registraron rachas de viento de 205 km/h, pero se han reducido a 195 km/h y sus vientos sostenidos rondan los 155 km/h. Se prevé que las rachas sigan disminuyendo durante la tarde de este miércoles hasta llegar a los 120 km/h en Baja California Sur; mientras que en las costas de Sonora, Sinaloa y Baja California estarán rondando desde los 100 km/h.

As the sun rises, #GOESWest is monitoring #HurricaneKay off Mexico in the Eastern Pacific. Kay, a Category 2 storm, has strengthened slightly, with max sustained winds of 105 mph.#Hurricane Watches and Warnings are in effect for Baja California.

Latest: https://t.co/ScLdyBaJZb pic.twitter.com/U1bC4M8dud

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 7, 2022