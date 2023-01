Iceberg 15 veces más grande que París se desprende en la Antártida

Un bloque de hielo de mil 550 kilómetros cuadrados (km2), se desprendió el domingo de la Antártida, así lo informó un grupo de científicos asentados en esa zona.

De acuerdo con los investigadores del British Antarctic Survey (BAS), el tamaño del iceberg equivale a 15 veces el tamaño de París y su desprendimiento es independiente del cambio climático.

“Este desprendimiento era esperado y es parte del comportamiento natural de la plataforma de hielo Brunt. No está vinculado al cambio climático”, explicó el glaciólogo Dominic Hodgson, citado en un comunicado.

Este trozo de hielo Brunt se desprendió gracias a una fuerte marea que ensanchó una grieta ya existente en la zona, misma que dos años antes había presentado otro desprendimiento similar.

A new iceberg the size of Greater London has calved from Antarctica’s Brunt Ice Shelf.

Last night, the crack Chasm-1 fully extended through the 150m thick ice – a decade after BAS scientists first detected that cracks in the ice sheet were growing.

1/2 pic.twitter.com/68f0scdPAi

— British Antarctic Survey (@BAS_News) January 23, 2023