Iceberg del tamaño de Chicago se fragmenta de la Antártida

Un gigantesco iceberg de una superficie de unos 500 kilómetros cuadrados, lo que sería aproximadamente el tamaño de la ciudad estadounidense de Chicago, está a punto de separarse de la plataforma de hielo antártica, informa Newsweek.

Adrian Luckman, glaciólogo de la Universidad de Swansea (Reino Unido), escribió este miércoles en un tuit que la separación del nuevo iceberg, esta vez desde Larsen D es “inminente”, y que “probablemente se llevará consigo una superficie mucho mayor de hielo muy antiguo”.

New iceberg imminent from the Larsen Ice Shelf system. This time from Larsen D, just south of Larsen C. The new iceberg will measure 500 square km, and will probably take with it a much larger area of very old fast ice (attached sea ice). Speed colours for LGBT Pride month! pic.twitter.com/la9Fhb2GCH

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) June 24, 2020