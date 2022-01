Identifican a posibles responsables de vandalismo a Museo de la Ballena

En seguimiento a los actos de vandalismo registrados hace unos días hacia el Museo de la Ballena en La Paz, las autoridades correspondientes investigan los hechos.

Luego de que se interpusiera ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la denuncia de manera formal, se logró obtener acceso a una de las cámaras de vigilancia, mediante la cual se pudo identificar el momento exacto en el que un vehículo en movimiento, impactó contra 2 cristales, sin embargo, no se puede mostrar para no entorpecer el proceso de investigación.

“Se logró obtener un video en el cual se capta el vehículo desde el que se impactaron estos vidrios. Ya está siendo investigado por la policía y no se ha publicado para no entorpecer las investigaciones. Se va a dar con los responsables, eso si no me queda duda. Será cuestión de tiempo para que paguen por el daño ocasionado. En el lugar afectado vamos a instalar rejas para evitar actos de vandalismo”.