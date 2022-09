¿Puedes identificar estereotipos de género y discriminación en el anime?

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, está convocando a los jóvenes adultos entre 18 y 29 años de edad para que participen en el primer concurso “Visibilizando los estereotipos a través del anime” e identifiquen las alusiones a temas de género y discriminación a través de las acciones o interacción de los personajes.

Al respecto, la Consejera Electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Perla Marisol Gutiérrez Canizales, manifestó que uno de los objetivos es atender a los grupos sociales que sienten vulnerados sus derechos de participación ciudadana, escuchar a la juventud sudcaliforniana y que expresen con sus palabras cómo entienden el mundo.

“Qué mejor que dirigirnos a la juventud con un tema que les interesa, que traen ahora sí que en el tuétano o muchas de éstas personas, no todas pero sí muchas, que es el anime porque desde pequeños hemos visto caricaturas, anime, comics y muchos otros géneros de expresión relacionados pero el ánime tiene una particularidad que quienes lo siguen ven el trasfondo y conocen los géneros de ánime”, resaltó.

Los interesados tendrán que escoger un sólo anime para analizar y enviar un video de 3 a 5 minutos en formato libre donde describa los estereotipos que detectó y qué significa para ellos, entre otros aspectos que se detallan en la convocatoria disponible en las redes sociales del IEE.

Para dar un ejemplo más claro, la Consejera Electoral mencionó un análisis que lleva años trabajando sobre empoderamiento femenino y observó en la historia de ‘Candy, Candy’.

“La frustración de las fans es que Candy quedó sola, no tiene galán, y de repente llegar al entendimiento de que la serie se trata no es de que Candy tenga galán sino que ella es una mujer adelantada a su época en temas de empoderamiento porque es una mujer que decide y desde su adolescencia como joven que es, decide no someterse a lo que la sociedad espera de ella”, explicó.