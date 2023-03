IFT otorga concesión de uso comercial mayorista a la CFE

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una concesión de carácter comercial para ofrecer servicios mayoristas en el arrendamiento de capacidad de red, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a otros concesionarios y autorizados, esto quiere decir que la empresa estatal podrá brindar mayor capacidad de red a las empresas dominantes en esta industria como lo son Telmex, Megacable, Izzi Telecom, Totalplay, entre otras más.

Sin embargo, la CFE no podrá ofrecer los servicios directamente, por lo que lo hará a través de terceros, eso de acuerdo al artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Es decir, estas empresas podrán contratar a la Comisión Federal de Electricidad mayor capacidad de infraestructura, para así ofrecer servicios de telefonía e Internet de banda ancha fija, con el objetivo de llevar conectividad a las poblaciones que tienen poca o nulo acceso a las redes. Cabe destacar que esta concesión fue otorgada el 22 de febrero por la IFT.

Es así que la IFT anunció que el mercado nacional de telecomunicaciones contará con un nuevo competidor que pondrá a disposición su red de transporte para favorecer el uso compartido de la infraestructura y de esta manera facilitar que los concesionarios abarquen la mayor parte del territorio.

Asimismo, destacó en el comunicado que tanto esta concesión como la que ostenta Financiera para el Bienestar (antes Telecom), no confiere en los derechos exclusivos sobre la infraestructura de CFE, la cual se encuentra regulada por diversas disposiciones emitidas por el IFT y la Comisión Reguladora de Energía, las cuales buscan un acceso efectivo y compartido para la prestación o provisión de servicios públicos de telecomunicaciones.

También menciona que el hecho de que CFE participe en el sector de telecomunicaciones como un concesionario comercial es consistente con el mandato de permitir el uso compartido de la infraestructura.

“Con el fin de salvaguardar los principios de neutralidad a la competencia y no discriminación, el título de concesión otorgado incluye condiciones específicas para el cumplimiento de ambos principios, como la transparencia respecto a las aportaciones, apoyos, subsidios y transferencias que reciba, información que permite identificar posibles conductas que distorsionen el mercado o bien, la obligación de presentar ante este Instituto, para aprobación ex – ante, ofertas públicas de referencia para ser ofrecidas a todos los clientes de manera transparente y no discriminatoria”, menciona en el comunicado.