Iglesia llama a población a no bajar la guardia ante Covid-19 y critica a la clase política

Cabo San Lucas.- Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de la Diócesis de La Paz, dio a conocer que la población debe cuidarse y tomar en serio lo relacionado a la pandemia, ya que es verdad que el virus existe, incluso refirió que recientemente un seminarista formó parte de las estadísticas de los recuperados, enfatizó que entiende la necesidad de los jefes de familia por trabajar y llevar algún sustento a sus hogares, sin embargo primero está la vida, por lo que no hay que bajar la guardia, así que lo mejor es quedarse en casa y tomar en serio la vida.

“La pandemia es real, primero la vimos lejos, China, Italia, España, luego la vimos llegar a nuestro país, pero nosotros nos sentíamos muy aislados del interior, pero pronto llegó a BCS y empezó a crecer”.

Exhortó a la población a no pensar que el virus es irreal, que es una mentira; “no se esperen en llevar peregrinando a su padre, madre, hermano o esposa de un hospital a otro porque no hay camas, no se esperen a que los toque cerca, cuídense mucho”.

Destacó que el pico de contagios registrados en la Ciudad de México el pasado 15 de mayo se vivirá en La Paz alrededor del 15 de junio debido a que este virus llegó después a la entidad, así mismo dijo que lo que está creciendo apenas en los municipios del Norte de la entidad estarán después en un punto álgido, mientras en el Sur de la media península será todo lo contrario.

“Lo que no se ha vivido en Loreto a lo mejor llega un día, mientras nosotros ya habremos superado el punto álgido, ellos tendrán que cuidarse, cuídense, sé de sus preocupaciones por el trabajo, por el dinero, la familia, yo también me preocupo por mis sacerdotes, no tienen ingresos pero valoro más la vida de ellos y de los fieles que el dinero, de hambre no se mueren, el dinero se recupera pero la vida no”.

Así mismo el jefe de la iglesia Católica en Baja California Sur dio a conocer que lo económico tiene importancia pero menos que la vida, lo político igualmente tiene importancia, pero que no abusen, ya empiezan los tiempos de pre campañas y de entrega de despensa por todos los partidos, por lo que deben actuar con cuidado.

“Hacen entrega de despensas de todos los partidos en el que el funcionario o funcionaria con una carota y sonrisa entrega despensas con el retrato y nombre del candidato de los diversos partidos; no lucren señores políticos con la tragedia del pueblo ni presuman lo que dan cuando es fruto de los impuestos de todos, legalmente está prohibido hacer publicidad con el cumplimiento de nuestros deberes, no abusen, no hagan del río revuelto ganancia de pescadores’’.

Por su parte Juvencio González Aguilar, párroco del Santuario de Guadalupe y San Lucas Evangelista en Cabo San Lucas, dijo que el mensaje del Obispo fue muy preciso al exhortar a la población a no relajar las restricciones de movilidad debido a que no les cae el 20 de que el virus existe.

“Tenemos que considerar que no hemos superado ni siquiera el pico de contagios, por lo que la población debe tomar mucha precaución y estar atentos a las indicaciones emitidas por las autoridades civiles y sobre todo las de Salud, que son los que monitorean lo relacionado a la pandemia”.

Concluyó que todos deben cuidarse y quedarse en casa, entiendo que hay tareas esenciales y mucha gente necesita salir por lo que hay que actuar de manera responsable, “grave es la pandemia de salud, la pandemia del desempleo y del hambre, por lo que tenemos que ser muy prudentes y conducirnos con la mayor responsabilidad y quedarse en casa lo más que sepueda”.